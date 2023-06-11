В Херсонской области площадь затопленных территорий уменьшилась почти вдвое

По состоянию на 11 июня в Херсонской области площадь подтопленных в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС территорий уменьшилась почти вдвое и составляет около 77,78 км кв.

Об этом сообщает Херсонская облгосадминистрация.

Согласно сообщению, вода постепенно отступает с Херсона и в настоящее время площадь затопленных территорий уменьшилась со 139 до 77,78 километра квадратных. Уровень затопления составляет 4,07 метра.

В течение 10 июня вода отошла из трех сел Бериславского района – Николаевки, Львова и Ольговки.

На правом берегу подтопленными все еще остаются 3821 жилого дома в 32 населенных пунктах. На территориях, находящихся под контролем окупантов, подтоплено 14 населенных пунктов.

Сообщается, что пути между деревнями также осушаются. Однако многими из них пользоваться еще невозможно.

Напомним, по состоянию на вечер 9 июня на правом берегу Херсона были затоплены 35 населенных пунктов и 3763 дома.