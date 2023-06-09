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Уровень воды в Херсоне снизился на 60 сантиметров
По состоянию на вечер 9 июня на правом берегу Херсона остаются затопленными 35 населенных пунктов. В воде 3763 дома, но она уже отступает.
Об этом рассказал начальник Херсонской области Александр Прокудин.
Утром средний показатель уровня воды достигал 5 м 38 см, то к вечеру он снизился почти до 5 метров. В Херсоне вода отошла к отметке 5 м 8 см, что на 60 см ниже максимального уровня.
В Каховском районе вода также идет на убыль. В уволенных Казацком, Веселом а также во временно оккупированной Новой Каховке уровень воды снизился на полтора метра.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Всего в безопасные места эвакуировали 2588 человек.
По его словам, серьезной остается ситуация на временно оккупированной Корсунке - деревня затопленная, размыло кладбище. Такая же ситуация наблюдается в селах Ольговка и Отрадокаменка.
Критическая ситуация и на временно оккупированном левобережье. На 80% затоплены Голая Пристань, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка. В Старой Згуровке 60% затоплено. В общей сложности затоплено более 1100 домов.
Еще со вчера в Херсонской области наблюдается тенденция уменьшения уровня затопления после разрушения Каховской ГЭС. За ночь вода спала на 20 см.
Что касается ситуации в самом водохранилище, то по состоянию на вечер уровень воды упал до 11м 33 см, что на 107 см ниже "мертвой точки". Водохранилища теряет по 6 см час.