Уровень воды в Херсоне снизился на 60 сантиметров

По состоянию на вечер 9 июня на правом берегу Херсона остаются затопленными 35 населенных пунктов. В воде 3763 дома, но она уже отступает.

Об этом рассказал начальник Херсонской области Александр Прокудин.

Утром средний показатель уровня воды достигал 5 м 38 см, то к вечеру он снизился почти до 5 метров. В Херсоне вода отошла к отметке 5 м 8 см, что на 60 см ниже максимального уровня.

В Каховском районе вода также идет на убыль. В уволенных Казацком, Веселом а также во временно оккупированной Новой Каховке уровень воды снизился на полтора метра.

Всего в безопасные места эвакуировали 2588 человек.

По его словам, серьезной остается ситуация на временно оккупированной Корсунке - деревня затопленная, размыло кладбище. Такая же ситуация наблюдается в селах Ольговка и Отрадокаменка.

Критическая ситуация и на временно оккупированном левобережье. На 80% затоплены Голая Пристань, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка. В Старой Згуровке 60% затоплено. В общей сложности затоплено более 1100 домов.

Еще со вчера в Херсонской области наблюдается тенденция уменьшения уровня затопления после разрушения Каховской ГЭС. За ночь вода спала на 20 см.

Что касается ситуации в самом водохранилище, то по состоянию на вечер уровень воды упал до 11м 33 см, что на 107 см ниже "мертвой точки". Водохранилища теряет по 6 см час.