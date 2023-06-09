За ночь вода в Херсонской области упала на 20 см: в ОВА рассказали о ситуации в регионе

В Херсонской области наблюдается тенденция к уменьшению уровня затопления после разрушения Каховской ГЭС. За ночь вода спала на 20 см.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"По правобережью. В среднем вода держится на отметке 5,38 метров. По Херсону – 5,35. Уже видим, что на 20 сантиметров вода за ночь упала", – отметил он.

По его словам, предварительно по состоянию на утро 9 июня затоплено 3624 дома в 32 населенных пунктах Херсонской области.

Из районов подтопления были эвакуированы 2352 человека и около 550 животных.

Глава ОВА призвал жителей подтопленных населенных пунктов эвакуироваться.

"Переждать не получится", - подчеркнул он, добавив, что эвакуированных разместят и окажут гуманитарную помощь.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Из-за повышения уровня воды III уровень опасности (красный) объявлен в Херсоне, а также в Каховском, Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Подтопления есть и в Николаевской области.