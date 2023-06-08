Подрыв Каховской ГЭС. Зеленский посетил подтопленные районы Николаевской области (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский посетил Николаевскую область, которая, как и Херсонская, пострадала в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Посетили Главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - отметил он.

По его словам, в подтопленных населенных пунктах проведена эвакуация людей, на местах работают спасатели и представители власти.

"Обеспечиваем людей питьевой водой, необходимыми продуктами питания", - подчеркнул президент.

Также он добавил, что в Снигиревской громаде создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, работающий в круглосуточном режиме.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

Президент Владимир Зеленский 8 июня посетил Херсонскую область, где продолжается ликвидация последствий подрыва плотины Каховской ГЭС и поручил компенсировать местным жителям ущерб, нанесенный затоплениями после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.