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Подрыв Каховской ГЭС. Зеленский посетил подтопленные районы Николаевской области (ВИДЕО)
Президент Владимир Зеленский посетил Николаевскую область, которая, как и Херсонская, пострадала в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Об этом он сообщил в Telegram.
"Посетили Главную насосную станцию Управления каналов реки Ингулец, затопленную из-за разрушения плотины Каховской ГЭС", - отметил он.
По его словам, в подтопленных населенных пунктах проведена эвакуация людей, на местах работают спасатели и представители власти.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Обеспечиваем людей питьевой водой, необходимыми продуктами питания", - подчеркнул президент.
Также он добавил, что в Снигиревской громаде создан штаб по ликвидации последствий катастрофы, работающий в круглосуточном режиме.
Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.
Президент Владимир Зеленский 8 июня посетил Херсонскую область, где продолжается ликвидация последствий подрыва плотины Каховской ГЭС и поручил компенсировать местным жителям ущерб, нанесенный затоплениями после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.