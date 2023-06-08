Зеленский поручил компенсировать ущерб жителям Херсонщины, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский во время координационного совещания в Херсонской области поручил компенсировать местным жителям ущерб, нанесенный затоплениями после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что подсчет ущерба должен быть справедливым.

Кроме того, глава государства поручил разработать программу компенсации ущерба или релокации предприятий в пределах Херсонщины.

Также на совещании министр внутренних дел, начальник штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко доложил, что в настоящее время дана оценка потерь в результате акта террора, просчитаны вероятные риски, определены задачи по обеспечению пострадавшего населения водой и электроэнергией, преодолению возможных санитарно-эпидемических угроз, а также по эвакуационным мерам.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

На подконтрольной украинским властям территории региона продолжается эвакуация. А вот на оккупированной части россияне даже не пытались помочь людям, сообщал утром 7 июня президент Украины Владимир Зеленский.

При этом оккупанты мешают эвакуации, которую осуществляют украинские силы на подконтрольной территории. Днем глава Херсонской ОВА проинформировал, что войска РФ обстреливают жилые кварталы, подвергая смертельной опасности людей, которые спасают и спасаются от большой воды.