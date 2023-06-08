Зеленський доручив компенсувати збитки жителям Херсонщини, постраждалим від зруйнування Каховської ГЕС

Президент Володимир Зеленський під час координаційної наради в Херсонській області доручив компенсувати місцевим жителям збитки, завдані затопленнями після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зеленський наголосив, що підрахунок збитків має бути справедливим.

Крім того, глава держави доручив розробити програму компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Також на нараді міністр внутрішніх справ, начальник штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігор Клименко доповів, що наразі дано оцінку втрат внаслідок акту терору, прораховано ймовірні ризики, визначено завдання щодо забезпечення постраждалого населення водою та електроенергією, подолання можливих санітарно-епідемічних загроз, а також щодо евакуаційних заходів.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

На підконтрольній українській владі території регіону триває евакуація. А ось на окупованій частині росіяни навіть не намагалися допомогти людям, повідомляв вранці 7 червня президент України Володимир Зеленський.

При цьому окупанти заважають евакуації, яку здійснюють українські сили на підконтрольній території. Вдень очільник Херсонської ОВА поінформував, що війська РФ обстрілюють житлові квартали, наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води.