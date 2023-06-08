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ООН отправит группы для эвакуации людей из затопленного левобережья Херсонской области, но есть нюанс

ООН отправит группы для эвакуации людей из затопленного левобережья Херсонской области, но есть нюанс
Фото: Facebook-страница ООН в Украине

Украина и ООН договорились, что организация отправит на пострадавшие от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС оккупированные территории левобережья группы для эвакуации людей, но только если получит гарантии безопасности от РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

В четверг, 8 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и координатор системы ООН в Украине Дениз Браун обсудили усиление помощи со стороны ООН для преодоления гуманитарных последствий террористического акта России на Каховской ГЭС.

По итогам встречи согласовано, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

"Договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, которые будут направлены на пострадавшие оккупированные территории левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной правительству Украины территории", - говорится в сообщении.

Кулеба заверил, что Украина дает все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения.

В то же время стороны договорились, что эти подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с территорий Украины, если Россия предоставит доступ и гарантии безопасности.

"В настоящее время Организация Объединенных Наций ожидает предоставления указанных гарантий от российской стороны и доступа к оккупированным территориям, пострадавшим в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предъявил обвинения в адрес Организации Объединенных Наций (ООН) и Красного Креста в связи с их бездействием после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что представители этих организаций должны быть первыми на месте крушения.

Отметим, после появления информации о подрыве Организация Объединенных Наций "отличилась" сообщением в Twitter, в котором поздравила с Днем русского языка. Это вызвало бурную реакцию украинцев в сети, о посте напомнил и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Уже после поздравления пресс-служба ООН опубликовала абстрактный пост о том, что гражданское население и гражданская инфраструктура не являются целью. Подобное сообщение, но с использованием эмодзи, распространил и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Автор:
Нина Комащенко