ООН відправить групи для евакуації людей з затопленого лівобережжя Херсонської області, але є але

Україна та ООН домовилися, що організація відправить на постраждалі від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС окуповані території лівобережжя групи для евакуації людей, але лише, якщо отримає гарантії безпеки від РФ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

У четвер, 8 червня,глава МЗС України Дмитро Кулеба та координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун обговорили посилення допомоги з боку ООН задля подолання гуманітарних наслідків терористичного акту Росії на Каховській ГЕС.

"Домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території Лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної Уряду України території", - йдеться у повідомленні.

Кулеба запевнив ООН в тому, що Україна надає всі безпекові гарантії ООН для виконання гуманітарних операцій в усій зоні ураження.

Водночас, сторони домовились, що ці підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з територій України, якщо Росія надасть доступ та гарантії безпеки.

"Наразі Організація Об’єднаних Націй очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за підсумками зустрічі узгоджено, що ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та направить додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей.