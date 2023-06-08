Український Червоний Хрест спробував виправдатися після критики Зеленського щодо бездіяльності після підриву Каховської ГЕС

Український Червоний Хрест після критики президента Володимира Зеленського щодо бездіяльності після підриву Каховської ГЕС заявив, що допомагає на підконтрольній Україні території, а доступу до окупованих районів немає.

Про це йдеться у заяві організації.

"У відповідь на звинувачення хочемо ще раз наголосити, що Український Червоний Хрест не має доступу до територій непідконтрольних Україні, оскільки ми українська гуманітарна організація, яка може проводити свою діяльність згідно з українським законодавством і виключно на території підконтрольній Україні", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, волонтери організації після того, як російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, відразу почали евакуацію людей, в тому числі маломобільних, з територій підконтрольних уряду України.

Наразі 6 екіпажів, а це понад 50 волонтерів, загонів швидкого реагування Українського Червоного Хреста, разом із рятувальними службами продовжують евакуйовувати людей.

Крім того, понад 200 волонтерів Українського Червоного Хреста в Миколаївській, Херсонській областях у місцях тимчасового розміщення евакуйованих та на вокзалах надають гуманітарну допомогу постраждалим.

"Також ми підтримуємо звʼязок з міжнародними партнерами, говоримо про потреби та закликаємо їх до допомоги українцям", - додали в організації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський виснув звинувачення на адресу Організації Об'єднаних Націй (ООН) і Червоного Хреста у звʼязку з їхньої бездіяльністю після підриву Каховської гідроелектростанції. Він наголосив, що представники цих організацій мали бути першими на місці катастрофи.

Зеленський також заявив про необхідність чіткої та швидкої реакції світу на те, що відбувається.