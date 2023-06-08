Украинский Красный Крест попытался оправдаться после критики Зеленского по поводу бездействия после подрыва Каховской ГЭС

Украинский Красный Крест после критики президента Владимира Зеленского по поводу бездействия после подрыва Каховской ГЭС заявил, что помогает на подконтрольной Украине территории, а доступа к оккупированным районам не имеет.

Об этом говорится в заявлении организации.

"В ответ на обвинения хотим еще раз подчеркнуть, что Украинский Красный Крест не имеет доступа к территориям неподконтрольных Украине, поскольку мы украинская гуманитарная организация, которая может вести свою деятельность согласно украинскому законодательству и исключительно на территории подконтрольной Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, волонтеры организации после того, как российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, сразу же начали эвакуацию людей, в том числе маломобильных, с территорий подконтрольных правительству Украины.

В настоящее время 6 экипажей, а это более 50 волонтеров, отрядов быстрого реагирования Украинского Красного Креста вместе со спасательными службами продолжают эвакуировать людей.

Кроме того, более 200 волонтеров Украинского Красного Креста в Николаевской, Херсонской областях в местах временного размещения эвакуированных и на вокзалах оказывают гуманитарную помощь пострадавшим.

"Также мы поддерживаем связь с международными партнерами, говорим о потребностях и призываем их к помощи украинцам", - добавили в организации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предъявил обвинения в адрес Организации Объединенных Наций (ООН) и Красного Креста в связи с их бездействием после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Он подчеркнул, что представители этих организаций должны быть первыми на месте крушения.

Зеленский также заявил о необходимости четкой и быстрой реакции мира на происходящее.