"Я в шоке". Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест из-за их бездействия после подрыва ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский предъявил обвинения в адрес Организации Объединенных Наций (ООН) и Красного Креста в связи с их бездействием после подрыва Каховской гидроэлектростанции. Представители этих организаций должны быть первыми на месте крушения, сказал он в интервью Bild.

Зеленский отметил, что хотя катастрофа произошла столько часов назад, "их там нет". Он убежден, что ООН и Красный Крест должны "первые быть там, чтобы спасать жизнь", ведь именно для этого создавались эти структуры.

При этом президент глубоко разочарован реакцией двух организаций на запросы от Украины:

"Мы не получили ответа. Я в шоке", – сказал он, добавив, что если реакция и была, то "очень дипломатическая".

В вечернем обращении 7 июня Зеленский заявил о необходимости четкой и быстрой реакции мира на происходящее. Украинские военные военные и спецслужбы спасают людей, несмотря на обстрелы, но нужны более масштабные усилия.

"Нужно, чтобы международные организации, например Международный Комитет Красного Креста, немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонской области.

Каждый погибший там – это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизнь. Если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы, значит ее вообще нет, значит, она недееспособна. Все соответствующие обращения Украины, нашего правительства есть", – подчеркнул глава государства.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

После появления информации о подрыве Организация Объединенных Наций "отличилась" сообщением в Twitter, в котором поздравила с Днем русского языка. Это вызвало бурную реакцию украинцев в сети, о посте напомнил и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Уже после поздравления пресс-служба ООН опубликовала абстрактный пост о том, что гражданское население и гражданская инфраструктура не являются целью. Подобное сообщение, но с использованием эмодзи, распространил и Международный комитет Красного Креста (МККК).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сказал, что ООН не имеет доступа к независимой информации, чтобы проверить, как произошла катастрофа, но ясно, что это еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину.

Днем 6 июня в МККК отметили, что вместе с местными властями и партнерами Красного Креста организация оценивает, как помочь пострадавшим общинам.

К вечеру 7 июня МККК в Украине сообщил, что коллеги организации из Красного Креста Украины круглосуточно работают над оказанием помощи и эвакуацией общин, пострадавших от разрушения дамбы.