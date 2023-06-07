Подрыв Каховской ГЭС приведет к дальновидным последствиям, - ООН

Масштабы техногенной катастрофы от подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС станут понятны в ближайшие дни. В то же время уже очевидно, что она будет иметь далеко идущие последствия для многих тысяч людей.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, пишет Укринформ.

Он отметил, что уже затоплено не менее 40 населенных пунктов, но количество пострадавших сел и городов будет расти. Серьезные последствия также ожидаются в оккупированных россиянами районах, но РФ не предоставляет доступ для гуманитарных миссий.

"ООН и гуманитарные организации принимают экстренные меры для оказания помощи более 16 тысячам пострадавших. Речь идет об обеспечении населения питьевой водой, денежной помощью. В пострадавшие районы будут поступать электрогенераторы, оборудование для фильтрации воды и транспорт для ее перевозки", - отметил Гриффитс.

Кроме того, развернуты многопрофильные мобильные бригады на железнодорожных и автобусных станциях по всей Херсонской области для поддержки нуждающихся в эвакуации.

Заместитель генсека ООН напомнил, что разрушенная плотина играла ключевую роль в обеспечении водой сельскохозяйственных земель на юге Херсонщины и Крымском полуострове.

"Длительное наводнение нарушит сельскохозяйственную деятельность, нанесет вред животноводству и рыболовству и повлечет за собой широкомасштабные долгосрочные последствия. Это серьезный удар по сектору производства продуктов питания", - подчеркнул Гриффитс.

По его словам, разрушение плотины может отрицательно сказаться на производстве электроэнергии, а любое неконтролируемое снижение уровня воды в водохранилище может отрицательно сказаться на безопасности Запорожской АЭС.

Гриффитс также выразил обеспокоенность по поводу того, что вода перемещает мины и другие взрывоопасные предметы.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции будут ясны примерно через неделю – когда уйдет вода.

Из-за подрыва ГЭС под угрозой затопления оказались территории в Херсоне, а также в Херсонском, Бериславском и Скадовском районах области. Там объявлен III уровень опасности – красный.