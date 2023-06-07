Підрив Каховської ГЕС призведе до далекосяжних наслідків, - ООН

Масштаби техногенної катастрофи від підриву росіянами греблі Каховської ГЕС стануть зрозумілі найближчим днями. Водночас вже очевидно, що вона матиме далекосяжні наслідки для багатьох тисяч людей.

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив заступник генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, пише Укрінформ.

Він зауважив, що вже затоплено щонайменше 40 населених пунктів, але кількість постраждалих сіл і міст зростатиме. Серйозні наслідки також очікуються в окупованих росіянами районах, але РФ не надає доступу для гуманітарних місій.

"ООН та гуманітарні організації вживають екстрених заходів для надання допомоги понад 16 тисячам постраждалих. Ідеться про забезпечення населення питною водою, грошовою допомогою. У постраждалі райони надходитимуть електрогенератори, обладнання для фільтрації води та транспорт для її перевезення", – зауважив Гріффітс.

Крім того, розгорнуті багатопрофільні мобільні бригади на залізничних і автобусних станціях по всій Херсонській області для підтримки тих, хто потребує евакуації.

Заступник генсека ООН нагадав, що зруйнована гребля грала ключову роль у забезпеченні водою сільськогосподарських земель на півдні Херсонщини та на Кримському півострові.

"Тривала повінь порушить сільськогосподарську діяльність, завдасть шкоди тваринництву й рибальству та спричинить широкомасштабні довгострокові наслідки. Це серйозний удар по сектору виробництва продуктів харчування" -, підкреслив Гріффітс.

За його словами, руйнування греблі може негативно позначитися на виробництві електроенергії, а будь-яке неконтрольоване зниження рівня води у водосховищі може негативно позначитися на безпеці Запорізької АЕС.

Гріффітс також висловив занепокоєння з приводу того, що вода переміщує міни та інші вибухонебезпечні предмети.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, наслідки підриву Каховської гідроелектростанції будуть зрозумілі приблизно за тиждень – коли піде вода.

Через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися території в Херсоні, а також у Херсонському, Бериславському та Скадовському районах області. Там оголошено ІІІ рівень небезпеки – червоний.