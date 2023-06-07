"Я в шоці". Зеленський розкритикував ООН та Червоний Хрест через їхню бездіяльність після підриву ГЕС

Президент України Володимир Зеленський виснув звинувачення на адресу Організації Об'єднаних Націй (ООН) і Червоного Хреста у звʼязку з їхньої бездіяльністю після підриву Каховської гідроелектростанції. Представники цих організацій мали бути першими на місці катастрофи, сказав він в інтервʼю Bild.

Зеленський зауважив, що хоча катастрофа сталася стільки годин тому, "їх там немає". Він переконаний, що ООН і Червоний Хрест повинні "першими бути там, щоб рятувати життя", адже саме для цього створювалися ці структури.

При цьому президент глибоко розчарований реакцією двох організацій на запити від України:

"Ми не отримали відповіді. Я в шоці", – сказав він, додавши, що якщо реакція і була, то "дуже дипломатична".

У вечірньому зверненні 7 червня Зеленський заявив про необхідність чіткої та швидкої реакції світу на те, що відбувається. Українські військові військові та спецслужби рятують людей попри обстріли, але потрібні масштабніші зусилля.

"Потрібно, щоб міжнародні організації, як-от Міжнародний комітет Червоного Хреста, негайно долучилися до рятувальної операції й допомогли людям саме на окупованій частині Херсонщини.

Кожна загибла людина там – це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи, значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду є", – підкреслив очільник держави.

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2023 російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області.

Після появи інформації про підрив Організація Обʼєднаних Націй "відзначилася" дописом у Twitter, у якому привітала з Днем російської мови. Це викликало бурхливу реакцію українців у мережі, про пост нагадав і президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.

Уже після привітання пресслужба ООН опублікувала абстрактний допис про те, що цивільне населення та цивільна інфраструктура не є ціллю. Подібне повідомлення, але з використанням емодзі, поширив і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав, що ООН не має доступу до незалежної інформації, щоб перевірити, як сталася катастрофа, але ясно, що це ще один руйнівний наслідок російського вторгнення в Україну.

Вдень 6 червня у МКЧХ зазначили, що разом із місцевою владою та партнерами Червоного Хреста організація оцінює, як допомогти постраждалим громадам.

Надвечір 7 червня МКЧХ в Україні повідомив, що колеги організації з Червоного Хреста України цілодобово працюють над наданням допомоги та евакуацією громад, які постраждали від руйнування дамби.