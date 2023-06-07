Данілов пояснив, чому на Заході не поспішають звинувачувати Росію в підриві Каховської ГЕС

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначає, що західні ЗМІ та політики не поспішають жорстко звинувачувати Росію в підриві Каховської гідроелектростанції тому що хочуть переконатися у цьому, дослідивши це питання глибше через його серйозність. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Справа в тому, що те, що скоїли вчора росіяни, - воно підпадає під певні кримінальні процеси. Це перше. По-друге, воно підпадає під Женевську конвенцію, під дію міжнародного права, яке трактує це [так само], як нанесення ядерного удару. Ті пошкодження, які зробила РФ, саме так трактуються міжнародним правом. Тому на сьогоднішній день деякі з країн дуже обережно до цього ставляться, мають бажання вивчити", - заявив Данілов.

При цьому він вказав, що в принципі будь-які воєнні події, які відбуваються в Україні після 24 лютого 2022 року є наслідком російського вторгнення.

"Я не розумію, що тут можна вивчати після 24 лютого 2022 року. Все цілком зрозуміло: саме рашисти прийшли на нашу землю, і все, що відбувається, якісь дії, - це все завдяки тому, що вони вдерлися на нашу землю. Думаю, що найближчим часом будемо отримувати реакцію світової спільноти на ці події", - зазначив секретар РНБО.

При цьому він обурився тим, що в день підриву ГЕС ООН відзначала День російської мови, але висловив впевненість у тому, що "цивілізований світ буде, як і є на сьогоднішній день, на нашому боці", і ніякої зміни позиції стосовно Україн не відбудеться.

"Те, що РФ ще раз всьому світу довела, що вона є країною-терористом номер один у світі, я думаю, відомо вже всім. Я казав вже неодноразово, що думаю, що Усама бен Ладен був таким маленьким хлопчиком порівняно з Путіним, який нищить все, що бачить на своєму шляху", - додав Данілов.

Вплинути ж на російського президента, аби той ухвалив рішення про вивід військ з України, на думку секретаря РНБО, не можуть жодні міжнародні організації, як і звернення з боку Державного департаменту США.

"Якщо це буде консолідована позиція всіх без виключення країн, які підтримують демократію в світі, то я думаю, це сталося б набагато скоріше... Я думаю, що навіть звернення США до Лаврова з цього приводу, на жаль, не дасть ніякого результату - [він буде] лише якщо це буде спільна позиція всіх країн світу", - підкреслив Данілов.

Нагадаємо також, що Офіс генерального прокурора України вже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду у Гаазі у зв'язку із підривом Каховської ГЕС.