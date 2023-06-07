Ердоган запропонував Зеленському створити спільно з росіянами комісію для розслідування підриву Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський 7 червня провів телефонні переговори з нещодавно переобраним лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Сторони обговорили російсько-українську війну та підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомили канцелярія президента Туреччини та пресслужба Офісу Зеленського.

Особливо увагу лідер приділили підриву Каховської ГЕС та наслідкам катастрофи. Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху необхідно створити комісію за участю експертів, зокрема від ООН та окремо від деяких країн, зокрема, від Туреччини. При цьому він пропонує включити до складу комісії представників РФ .

"Туреччина готова зробити все можливе в цьому питанні", — сказав Ердоган.

Він зауважив, що важливо дотримуватися методу переговорів так само, як щодо "зернового коридору". В Анкарі вважають, що ідея повернення до переговорів "має домінувати над іншими".

"Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха. Голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ з української території. А також про повернення наших незаконно ув’язнених, зокрема кримських татар, і продовження й розширення зернової ініціативи", - підсумував Зеленський.

Попереднього разу Зеленський телефонував Ердогану, щоб привітав його із перемогою на президентський виборах, за результатом яких Ердоган отримав 52,1% голосів виборців. Тоді він також відзначив особисту роль Ердогана в продовженні зернової ініціативи, що є складником світової продовольчої безпеки.