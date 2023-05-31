Зеленський і Путін планують відвідати Туреччину незабаром, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський і президент країни-агресорки РФ Володимир Путін незабаром здійснять візити до Туреччини. Про це повідомляє Hürriyet.

"Багато глав іноземних держав надали інформацію для участі в церемонії (інавгурації президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, – ред.), яка відбудеться в суботу. Путін здійснить окремий спеціальний візит до Туреччини. Після Путіна президент України Зеленський приїде до Туреччини", – зазначила кореспондентка газети Ханде Фірат.

Очікується, що під час візитів будуть обговорюватися хід війни в Україні й зерновий коридор.

Нагадаємо, 28 травня в Туреччині відбувся другий тур президентських виборів. Перемогу здобув чинний очільник країни Реджеп Тайїп Ердоган – за нього проголосували 52,1% виборців.

Наступного дня він і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Під час неї Зеленський відзначив особисту роль Ердогана в продовженні зернової ініціативи.