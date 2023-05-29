Тепер офіційно: президентом Туреччини став Ердоган. Його суперник назвав вибори "несправедливими"

У Туреччині 28 травня чинний президент Реджеп Тайїп Ердоган здобув перемогу на виборах та залишиться на посаді глави держави на третій термін. За нього проголосувало 52,1% виборців.

Про це заявив голова Вищої виборчої комісії Туреччини Ахмет Єнер.

Після відкриття 99,43% виборчих урн Ердоган набирає 52,14% голосів. Його суперник Кемаль Киличдароглу набрав 47,86% голосів.

Різниця між кандидатами становить понад два мільйони голосів, і решта неврахованих голосів не змінить результат, додають у виборчій комісії.

“Наша демократія є переможцем... Усі 85 мільйонів людей виграли. Відповідно до відповідальності, покладеної на нас нашою нацією, ми не гніваємось ні на кого. Тепер настав час відкласти всі дебати та конфлікти щодо передвиборчого періоду та об’єднатися навколо наших національних цілей та національних мрій”, - сказав Ердоган у своїй промові після оголошення результатів другого туру.

Як повідомляє видання Aljazeera, своєю чергою Кемаль Киличдароглу заявив, що продовжить боротьбу за демократію, а виборчий процес назвав "найбільш несправедливим" за останні роки.

"Всі кошти держави були мобілізовані на одну політичну партію і покладені в ноги однієї людини", - сказав Киличдароглу.

Він додав, що "попри всі тиски з’явилася воля народу змінити авторитарний режим".

"Ми продовжуватимемо бути в авангарді цієї боротьби, поки в нашій країні не прийде справжня демократія", - підкреслив Киличдароглу.

Ердогана вже привітав із перемогою президент України Володимир Зеленський.

"Розраховуємо на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо наших країн, а також посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи", - зауважив гарант.

Ердогана також привітали прем'єр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр Пакистану Шахбаз Шаріф та президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Зауважимо, Ердоган при владі у Туреччини вже понад 20 років. У 2003-2014 роках він був прем'єром, а згодом президентом. Після провалу держперевороту у 2016 році, Ердоган провів конституційну реформу, яка перетворила Туреччину на президентську республіку.

Раніше Ердоган заявив, що у разі свого переобрання на посаду глави держави не вводитиме санкції проти країни-агресора РФ.

Перемога Ердогана, який продовжує мати тісні зв'язки з російським лідером Володимиром Путіним, ймовірно, може додати снаги РФ.