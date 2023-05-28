Президентські вибори у Туреччині: Ердоган роздавав гроші біля виборчої дільниці (ВІДЕО)

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після того, як проголосував у другому турі виборів глави держави, вийшов до виборців, щоб поспілкуватися. Прямо біля виборчої дільниці він роздавав подарунки та гроші.

Відео цього моменту показав міжнародний український телеканал FREEДOM.

Охочих отримати "подарунок" від Ердогана було багато, але він намагався давати гроші лише дітям, які права голосу не мають.

Не всі виборці схвально оцінили такі дії чинного президента.

Зазначимо, під час першого туру виборів Ердоган також роздавав гроші.

Нагадаємо, у Туреччині у неділю, 28 травня, вперше в історії республіки відбувається другий тур голосування на виборах президента.

На вищу посаду претендують чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган та лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу.

За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Чинний президент Реджеп Ердоган здобув 49,5% голосів. А його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, отримав трохи менш як 45%.

Підрахунок голосів розпочнеться після закриття виборчих дільниць о 17:00.

Опитування пророкують перемогу чинному президентові з результатом у районі 52-53% голосів.