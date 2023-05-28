Ердоган проголосував у другому турі виборів президента

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і дружина глави держави Еміне Ердоган проголосували на другому турі виборів глави держави, що проходить в країні 28 травня.

Про це повідомляє Anadolu.

Зазначається, що лідер Туреччини та його дружина проголосували на виборчій дільниці у початковій школі “Саффет Чебі” в районі Ускюдар у Стамбулі.

Президента Туреччини вітали численні громадяни, які зібралися біля школи.

Нагадаємо, у Туреччині у неділю, 28 травня, вперше в історії республіки відбувається другий тур голосування на виборах президента.

На вищу посаду претендують чинний глава держави Реджеп Тайіп Ердоган та лідер Республіканської народної партії Кемаль Киличдароглу.

За підсумками першого туру голосування 14 травня жоден із кандидатів не набрав 50% голосів. Чинний президент Реджеп Ердоган здобув 49,5% голосів. А його головний суперник, спільний кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу, отримав трохи менш як 45%.

Підрахунок голосів розпочнеться після закриття виборчих дільниць о 17:00.

Опитування пророкують перемогу чинному президентові з результатом у районі 52-53% голосів.

Раніше Ердоган заявив, що у разі свого переобрання на посаду глави держави не вводитиме санкції проти країни-агресора РФ.

Перемога Ердогана, який продовжуємати тісні зв'язки з російським лідером Володимиром Путіним, ймовірно, може додати снаги РФ.