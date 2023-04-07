Туреччина виступає за негайне припинення війни в Україні

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу провів прес-конференцію з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, де висловився щодо війни в Україні.

Про це повідомляє CNN Turk.

"Ми обговорили регіональні питання. Україна була головним питанням. Ми заявили, що війна повинна бути припинена шляхом переговорів якомога швидше, і підтвердили, що ми, як Туреччина, готові надати посильну підтримку", - сказав Чавушоглу.

Також, зокрема, обговорювався зерновий коридор: Туреччина надає важливого значення продовженню угоди, оскільки це важливий крок для зменшення проблеми світової кризи.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність терміново провести комплексну реформу Ради безпеки ООН.