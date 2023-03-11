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Туреччина блокує транзит товарів до Росії, які підпадають під санкції ЄС чи США
У березні Туреччина зупинила транзит підсанкційних товарів до Росії після того, як Євросоюз та США посили тиск на союзників, щоб підтримати санкційну політику проти РФ.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на держслужбовців, які ознайомилися з відповідним рішенням уряду Туреччини.
Російські компанії також почали заявляти, що система оформлення вантажів у Туреччині стала недоступною для них. Митна система Туреччини зараз блокує товари, які прямують до Росії.
Турецькі підприємці, що займалися транзитом зауважують, що не отримували офіційного оголошення чи перехідного періоду.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У 2022 році експорт Туреччини до Росії зріс до $9,3 млрд з $5,8 млрд роком раніше.
"Туреччина була одним із притулків для російських капіталів та центром постачання товарів за останній рік, завдяки особистим стосункам між Путіним і президентом Реджепом Таїпом Ердоганом", — вважають аналітики Bloomberg.
Раніше стало відомо, що нафтові компанії можуть використовувати Туреччину для експорту російських нафтопродуктів в обхід запроваджених обмежень. Зокрема, у зв'язку з цим США розширили штат прокурорів для контролю дотримання санкцій проти РФ.
Більше того, Анкара отримувала попередження про те, що Туреччина може втратити американський ринок, якщо буде допомагати РФ обходити санкції.