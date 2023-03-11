Туреччина блокує транзит товарів до Росії, які підпадають під санкції ЄС чи США

У березні Туреччина зупинила транзит підсанкційних товарів до Росії після того, як Євросоюз та США посили тиск на союзників, щоб підтримати санкційну політику проти РФ.

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Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на держслужбовців, які ознайомилися з відповідним рішенням уряду Туреччини.

Російські компанії також почали заявляти, що система оформлення вантажів у Туреччині стала недоступною для них. Митна система Туреччини зараз блокує товари, які прямують до Росії.

Турецькі підприємці, що займалися транзитом зауважують, що не отримували офіційного оголошення чи перехідного періоду.

У 2022 році експорт Туреччини до Росії зріс до $9,3 млрд з $5,8 млрд роком раніше.

"Туреччина була одним із притулків для російських капіталів та центром постачання товарів за останній рік, завдяки особистим стосункам між Путіним і президентом Реджепом Таїпом Ердоганом", — вважають аналітики Bloomberg.

Раніше стало відомо, що нафтові компанії можуть використовувати Туреччину для експорту російських нафтопродуктів в обхід запроваджених обмежень. Зокрема, у зв'язку з цим США розширили штат прокурорів для контролю дотримання санкцій проти РФ.

Більше того, Анкара отримувала попередження про те, що Туреччина може втратити американський ринок, якщо буде допомагати РФ обходити санкції.