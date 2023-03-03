США розширюють штат прокурорів для контролю дотримання санкцій проти РФ, – WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена збільшує кількість федеральних агентів, які розслідують порушення західних санкцій та експортного контролю. Про це повідомив помічник генерального прокурора Метт Олсен, передає The Wall Street Journal.

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За його словами, йдеться про збільшення штату на 25 прокурорів. Нові посадовці працюватимуть з корпораціями для розслідування санкцій, а також висуватимуть кримінальні звинувачення проти компаній у разі порушення обмежень. Деякі з додаткових прокурорів є новими працівниками, а деякі перерозподіляються з інших відділів.

Як пише WSJ, таким чином Вашингтон намагається закрити лазівки для обходу санкцій Заходу проти Росії. Розширення штату прокурорів відбувається після того, як у лютому в США була створена цільова група, яка займається забезпеченням дотримання експортного контролю. Йдеться про правила, покликані не допустити попадання чутливих технологій до рук іноземців.

США та їхні партнери запровадили декілька пакетів міжнародних торгових та фінансових обмежень щодо Росії через її війну проти України. Однак Москва найняла державні та приватні компанії з таких країн, як Іран, Китай та Туреччина, щоб уникнути економічної блокади.

Спроби Росії ухилитися від санкцій змусили Захід припинити фінансування та імпорт таких чутливих товарів, як компʼютерні чипи та радіолокаційне обладнання, які все ще надходять до країни-агресорки. У США вважають, що без серйозного посилення блокади президент Росії Володимир Путін зможе зберегти свою владу та продовжити війну.

Нагадаємо, що раніше США викрили схему підтримки військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій. У звʼязку з цим Вашингтон запровадив санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, які пов'язані з оборудками.