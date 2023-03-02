Росіяни продовжують літати на Airbus та Boeing попри санкції

Попри санкції та дефіцит запчастин російські авіакомпанії продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing. До війни вони мали 544 таких літаків.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що авіакомпанії Росії відмовилися від рейсів у США, Західну Європу, проте збільшили кількість рейсів до Таїланду, Туреччини та ОАЕ, а також у Вірменію, Киргизстан і Таджикистан.

Зокрема, російські перевізники здійснюють орієнтовно 1100 внутрішніх рейсів на день, що приблизно на 15% менше ніж рік тому.

Як пише видання, Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном та закликав перевізників перереєструвати їх у Росії. Таким чином, більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та технічного обслуговування, яке необхідне для безпечної експлуатації.

Аби продовжувати роботу, російські авіаперевізники закуповують запчастини з "дружніх" країн, а також переміщують компоненти з одного літака в інший.

У компанії Boeing повідомили, що з минулого року не постачали запчастини, технічне обслуговування чи технічну підтримку авіакомпаніям чи ремонтним компаніям у Росії відповідно до санкцій США. Головний виконавчий директор Airbus Гійом Форі заявив, що у другій половині 2022 року російські авіакомпанії використовували літаки його компанії більш ніж до пандемії.

Також у лютому РФ уклала угоду з дубайською інжиніринговою компанією Global Jet Technic. У компанії стверджують, що проводять регулярні передпольотні перевірки літаків Airbus і Boeing, якими літають російські авіакомпанії.

Як підкреслює Bloomberg, російські компанії все одно залежать від західних постачальників двигунів та шасі. Тому наразі росіяни шукають їм замінники.

Глава Росавіації Олександр Нерадько підтвердив, що літаки Airbus і Boeing, які є у розпорядженні російських авіакомпаній, можуть "спокійно літати" до 2030 року.

Він не вважає, що після запровадження санкцій та різноманітних заборон на постачання комплектуючих для закордонних лайнерів літати на них стало небезпечно.

Також він не заперечує зняття вузлів та деталей з одного літака та встановлення їх на інший. За словами чиновника, така практика не є чимось новим, це "практикувалося завжди і скрізь, зокрема за часів Радянського Союзу".

Нагадаємо, російські авіакомпанії почали розбирати лайнери на запчастини, які більше не можна придбати за кордоном через санкції Заходу.

Також російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 літаків та безліч авіаційних запчастин, які вони орендували у західних компаній, що змушує лізингові компанії висунути страхові претензії на суму 10 мільярдів доларів.