Airbus планує відмовитися від російського титану

Французька корпорація Airbus планує протягом кількох найближчих місяців повністю відмовитися від російського титану.

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Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що Росія є найбільшим виробником титану, який використовується в авіаційних двигунах і шасі великих літаків.

"Ми перебуваємо в процесі відокремлення від Росії, коли мова заходить про титан. Це буде питання місяців, а не років. Я не можу назвати вам точну дату; це відносно складний процес із сертифікацією та всім іншим, що вимагає авіація, але це відбудеться", - сказав Майкл Шолхорн, виконавчий директор Airbus.

Airbus заявив, що намагається знайти альтернативні постачальники, тоді як конкурент Boeing каже, що призупинив закупівлі титану з Росії.

Джерела в галузі кажуть, що компанія розширила закупівлі зі Сполучених Штатів і Японії. Сертифікація нових постачальників за суворими аерокосмічними стандартами може зайняти роки.

"Поки що Airbus все ще закуповує певний відсоток російського титану, але ми явно на шляху до того, щоб стати незалежними від нього", - сказав Шолхорн.

Відповідно до річного звіту Airbus за 2019 рік, у минулому військові гелікоптерні програми NH90 і Tiger покладалися на російський титан.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав уряди Заходу посилити економічні санкції проти Росії.

Але в квітні Airbus заявив, що санкції проти стратегічного металу завдадуть шкоди аерокосмічній галузі, але майже не зашкодять економіці Росії.

Європейський Союз досі уникав заборони на титан і не включав його до переліку санкцій, запроваджених після вторгнення Росії в Україну.

ЄС заблокував пропозицію запровадити санкції проти найбільшого виробника титану у світі - російської компанії "ВСМПО-Авісма".

Франція та кілька інших країн виступили проти включення "ВСМПО-Авісма" до сьомого пакету санкцій, оскільки побоюються, що Росія може у відповідь припинити експорт титану до Європи. ВСМПО-Авісма" є важливим постачальником титану для Airbus, французького виробника комерційних літаків.