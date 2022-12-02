Airbus планирует отказаться от российского титана

Французская корпорация Airbus планирует в течение нескольких ближайших месяцев полностью отказаться от российского титана.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Reuters.

Издание отмечает, что Россия является крупнейшим производителем титана, используемого в авиационных двигателях и шасси больших самолетов.

"Мы находимся в процессе отделения от России, когда речь заходит о титане. Это будет вопрос месяцев, а не лет. Я не могу назвать вам точную дату; это относительно сложный процесс с сертификацией и всем остальным, что требует авиация, но это произойдет", – сказал Майкл Шолхорн, исполнительный директор Airbus.

Airbus заявил, что пытается найти альтернативные поставщики, в то время как конкурент Boeing говорит, что приостановил закупки титана из России.

Источники отрасли говорят, что компания расширила закупки из Соединенных Штатов и Японии, но сертификация новых поставщиков по строгим аэрокосмическим стандартам может занять годы.

"Пока что Airbus все еще закупает определенный процент российского титана, но мы явно на пути к тому, чтобы стать независимыми от него", - сказал Шолхорн.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал правительства Запада ужесточить экономические санкции против России.

Но в апреле Airbus заявил, что санкции против стратегического металла нанесут ущерб аэрокосмической отрасли, но почти не повредят экономике России.

Европейский Союз до сих пор избегал запрета на титан и не включал его в список санкций, введенных после вторжения России в Украину.

ЕС заблокировал предложение ввести санкции против крупнейшего производителя титана в мире – российской компании "ВСМПО-Ависма".

Франция и несколько других стран выступили против включения "ВСМПО-Ависма" в седьмой пакет санкций, поскольку опасаются, что Россия может в ответ прекратить экспорт титана в Европу. "ВСМПО-Ависма" является важным поставщиком титана для Airbus, французского производителя коммерческих самолетов.