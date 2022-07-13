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Росія не віддає західним компаніям 400 лізингових літаків на мільярди доларів
На сьогоднішній день російські авіакомпанії відмовляються повертати понад 400 літаків та безліч авіаційних запчастин, які вони орендували у західних компаній, що змушує лізингові компанії висунути страхові претензії на суму 10 мільярдів доларів.
Про це пише The Washington Post.
Видання зазначає, що скандал розпочався минулого місяця з рішення суду Шрі-Ланки про зупинення рейсу "Аерофлоту" до Москви. Позов був поданий ірландською компанією, яка здала літак в оренду російському "Аерофлоту". Компанія вимагала повернення літака відповідно до західних санкцій.
Як повідомляє видання, у відповідь на такі дії "Аерофлот" призупинив усі польоти на острів, а Кремль пригрозив припинити постачання енергоносіїв до Шрі-Ланки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Після цього суд, згідно з запитом уряду, виніс нове рішення, яке дозволяє літаку літати, і він відлетів до Росії, де тепер регулярно літає між Москвою та Киргизією.
Для Шрі-Ланки, яка переживає серйозну політичну та економічну кризу, це стало "ще однією краплею в низці подій на шляху до хаосу", а для Росії - перемогою проти західної санкційної політики. Москва продемонструвала, що готова використовувати всілякі важелі тиску в уразливих країнах заради своєї вигоди.
"З огляду на згубний ефект санкцій для низки сфер промисловості, Москва тепер намагається відвоювати хоча б авіаційний сектор", - пише The Washington Post.
За даними видання, із 515 літаків, які перебували в лізингу в момент оголошення санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну, лізингодавці змогли повернути лише близько 80 літаків.
Власники літаків дійшли висновку, що їм не вдасться повернути переважну кількість лайнерів, які зараз перебувають у країні-агресорі Росії.
Сума страхових претензій, висунутих страховим компаніям, вже досягла 10 мільярдів доларів.
Видання наголошує, що проблеми виникли не лише з поверненням літаків, а й із поверненням авіаційних двигунів, які також здавалися в оренду російським компаніям.