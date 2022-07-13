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Транспорт
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Россия не отдает западным компаниям 400 лизинговых самолётов на миллиарды долларов

Россия не отдает западным компаниям 400 лизинговых самолётов на миллиарды долларов

На сегодняшний день российские авиакомпании отказываются возвращать более 400 самолетов и множество авиационных частей, которые они арендовали у западных компаний, что вынуждает лизинговые компании предъявлять страховые претензии на сумму 10 миллиардов долларов.

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Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что скандал начался в прошлом месяце с решения суда Шри-Ланки о приостановке рейса "Аэрофлота" в Москву. Иск был подан ирландской компанией, сдавшей самолет в аренду российскому "Аэрофлоту". Компания требовала возвращения самолета в соответствии с западными санкциями.

Как сообщает издание, в ответ на такие действия "Аэрофлот" приостановил все полеты на остров, а Кремль пригрозил прекратить поставки энергоносителей в Шри-Ланку.

После этого суд, согласно запросу правительства, вынес новое решение, разрешающее самолету летать, и он улетел в Россию, где теперь регулярно летает между Москвой и Киргизией.

Для Шри-Ланки, переживающей серьезнейший политический и экономический кризис, это стало "еще одной каплей в череде событий на пути к хаосу", а для России -  победой против западной санкционной политики. Москва продемонстрировала, что готова использовать всевозможные рычаги давления в уязвимых странах ради своей выгоды.

"Учитывая губительный эффект санкций для ряда сфер промышленности, Москва теперь пытается отвоевать хотя-бы авиационный сектор", - пишет The Washington Post.

Согласно данным издания, из 515 самолетов, находившихся в лизинге в момент объявления санкций против России за ее вторжение в Украину, лизингодатели смогли вернуть лишь около 80 самолетов.

Владельцы самолетов пришли к выводу, что им не удастся вернуть подавляющее число лайнеров, находящихся сейчас в стране-агрессоре России. 

Сумма страховых претензий, предъявленных страховым компаниям, уже достигла 10 миллиардов долларов.

Издание подчеркивает, что проблемы возникли не только с возвращением самолетов, но и с возвращением авиационных двигателей, которые также сдавались в аренду российским компаниям.

Автор:
Светлана Манько