Россия не отдает западным компаниям 400 лизинговых самолётов на миллиарды долларов

На сегодняшний день российские авиакомпании отказываются возвращать более 400 самолетов и множество авиационных частей, которые они арендовали у западных компаний, что вынуждает лизинговые компании предъявлять страховые претензии на сумму 10 миллиардов долларов.

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Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что скандал начался в прошлом месяце с решения суда Шри-Ланки о приостановке рейса "Аэрофлота" в Москву. Иск был подан ирландской компанией, сдавшей самолет в аренду российскому "Аэрофлоту". Компания требовала возвращения самолета в соответствии с западными санкциями.

Как сообщает издание, в ответ на такие действия "Аэрофлот" приостановил все полеты на остров, а Кремль пригрозил прекратить поставки энергоносителей в Шри-Ланку.

После этого суд, согласно запросу правительства, вынес новое решение, разрешающее самолету летать, и он улетел в Россию, где теперь регулярно летает между Москвой и Киргизией.

Для Шри-Ланки, переживающей серьезнейший политический и экономический кризис, это стало "еще одной каплей в череде событий на пути к хаосу", а для России - победой против западной санкционной политики. Москва продемонстрировала, что готова использовать всевозможные рычаги давления в уязвимых странах ради своей выгоды.

"Учитывая губительный эффект санкций для ряда сфер промышленности, Москва теперь пытается отвоевать хотя-бы авиационный сектор", - пишет The Washington Post.

Согласно данным издания, из 515 самолетов, находившихся в лизинге в момент объявления санкций против России за ее вторжение в Украину, лизингодатели смогли вернуть лишь около 80 самолетов.

Владельцы самолетов пришли к выводу, что им не удастся вернуть подавляющее число лайнеров, находящихся сейчас в стране-агрессоре России.

Сумма страховых претензий, предъявленных страховым компаниям, уже достигла 10 миллиардов долларов.

Издание подчеркивает, что проблемы возникли не только с возвращением самолетов, но и с возвращением авиационных двигателей, которые также сдавались в аренду российским компаниям.