Россияне продолжают летать на Airbus и Boeing, несмотря на санкции

Несмотря на санкции и дефицит запчастей, российские авиакомпании продолжают эксплуатировать 467 самолетов Airbus и Boeing. До войны у них было 544 таких самолета.

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Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что авиакомпании России отказались от рейсов в США, Западную Европу, однако увеличили количество рейсов в Таиланд, Турцию и ОАЭ, а также в Армению, Кыргызстан и Таджикистан.

В частности, российские перевозчики осуществляют ориентировочно 1100 внутренних рейсов в день, что примерно на 15% меньше года назад.

Кремль запретил авиакомпаниям возвращать арендованные самолеты их владельцам за рубежом и призвал перевозчиков перерегистрировать их в России. Таким образом, большинство самолетов продолжают летать, хотя они и отрезаны от важных обновлений программного обеспечения и технического обслуживания, необходимого для безопасной эксплуатации.

Чтобы продолжать работу, российские авиаперевозчики закупают запчасти из "дружественных" стран, а также перемещают компоненты из одного самолета в другой.

В компании Boeing сообщили, что с прошлого года не поставляли запчасти, техническое обслуживание или техническую поддержку авиакомпаниям или ремонтным компаниям в России в соответствии с санкциями США. Главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори заявил, что во второй половине 2022 года российские авиакомпании использовали самолеты его компании больше чем до пандемии.

Также в феврале РФ заключила соглашение с дубайской инжиниринговой компанией Global Jet Technic. В компании утверждают, что проводят регулярные предполетные проверки самолетов Airbus и Boeing, на которых летают российские авиакомпании.

Как подчеркивает Bloomberg, российские компании все равно зависят от западных поставщиков двигателей и шасси. Поэтому россияне ищут им замену.

Глава Росавиации Александр Нерадько подтвердил, что находящиеся в распоряжении российских авиакомпаний самолеты Airbus и Boeing могут "спокойно летать" до 2030 года.

Он не считает, что после введения санкций и всевозможных запретов на поставку комплектующих для зарубежных лайнеров, летать на них стало опасно.

Также он не отрицает снятие узлов и деталей с одного самолета и установку их на другой. По словам чиновника, такая практика не является чем-то новым, это "практиковалось всегда и везде, в частности, во времена Советского Союза".

Напомним, российские авиакомпании начали разбирать лайнеры на запчасти, которые больше нельзя приобрести за границей из-за санкций Запада.

Также российские авиакомпании отказываются возвращать более 400 самолетов и множество авиационных запчастей, арендованных у западных компаний, что заставляет лизинговые компании выдвинуть страховые претензии на сумму 10 миллиардов долларов.