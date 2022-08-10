Російські авіакомпанії почали розбирати літаки на запчастини через санкції

Російські авіакомпанії почали розбирати лайнери на запчастини, які більше не можна придбати за кордоном через санкції Заходу.

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Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Такі кроки відповідають пораді російського уряду, наданій у червні авіакомпаніям щодо використання деяких літаків для запчастин, щоб решта літаків іноземного виробництва могли продовжувати літати принаймні до 2025 року.

Санкції, накладені на Росію після того, як вона наприкінці лютого ввела свої війська в Україну, перешкодили її авіакомпаніям отримувати запасні частини або проходити технічне обслуговування на Заході.

Видання зазначає, що найменше один російський літак Sukhoi Superjet 100 і Airbus A350 - за даними джерела, практично новий, - розбирають на деталі,.

Обладнання було також знято з кількох літаків "Аерофлоту" - Boeing 737 та Airbus A320, оскільки перевізнику потрібні додаткові запчастини від цих моделей для інших літаків.

Зібрані в Росії літаки Sukhoi Superjet також сильно залежать від іноземних запчастин. Двигун уже зняли з одного Superjet, щоб інший Superjet міг продовжити політ.

Джерело в авіаційній промисловості заявило, що знищення російських літаків – це лише питання часу.

Новіші покоління реактивних літаків - A320neo, A350 і Boeing 737 MAX і 787 - мають технологію, яку необхідно постійно оновлювати.

Як повідомили джерела Reuters, протягом року після набуття чинності санкцій зберегти сучасні реактивні літаки на озброєнні навіть для високорозвиненої та компетентної інженерної бази Росії буде складно.

Забезпечення поставок з країн, які не ввели санкції проти Росії, навряд чи допоможе, оскільки компанії з Азії та Близького Сходу побоюються ризику вторинних санкцій проти них з боку західних урядів.

"Кожна окрема деталь має свій унікальний номер, і якщо в документах буде російська авіакомпанія як кінцевий покупець, то ніхто не погодиться на поставку, ні Китай, ні Дубай", — сказав співрозмовник видання, додавши, що про всі деталі треба повідомляти Boeing і Airbus до того, як вони постачатимуться кінцевому споживачеві.

Зазначимо, Іран вирішив підписати з РФ угоду про експорт обладнання для авіації до Росії та обслуговування російських літаків.