Российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций

Российские авиакомпании начали разбирать лайнеры на запчасти, которые больше нельзя приобрести за границей из-за санкций Запада.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

Такие шаги соответствуют совету российского правительства, предоставленному в июне авиакомпаниям по использованию некоторых самолетов для запчастей, чтобы остальные самолеты иностранного производства могли продолжать летать по крайней мере до 2025 года.

Санкции, наложенные на Россию после того, как она в конце февраля ввела свои войска в Украину, помешали авиакомпаниям получать запасные части или проходить техническое обслуживание на Западе.

Издание отмечает, что российский самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350 - по данным источника, практически новый, - разбирают на детали.

Оборудование было снято с нескольких самолетов "Аэрофлота" - Boeing 737 и Airbus A320, поскольку перевозчику нужны дополнительные запчасти от этих моделей для других самолетов.

Собранные в России самолеты Sukhoi Superjet тоже сильно зависят от иностранных запчастей. Двигатель уже сняли с одного Superjet, чтобы другой Superjet мог продолжить полет.

Источник в авиационной промышленности заявил, что уничтожение российских самолетов – это только вопрос времени.

Более новые поколения реактивных самолетов - A320neo, A350 и Boeing 737 MAX и 787 - имеют технологию, которую необходимо постоянно обновлять.

Как сообщили источники Reuters, в течение года после вступления санкций в силу сохранить современные реактивные самолеты на вооружении даже для высокоразвитой и компетентной инженерной базы России будет сложно.

Обеспечение поставок из стран, которые не ввели санкции против России, вряд ли поможет, поскольку компании из Азии и Ближнего Востока опасаются риска вторичных санкций против них со стороны западных правительств.

"Каждая отдельная деталь имеет свой уникальный номер, и если в документах будет российская авиакомпания как конечный покупатель, то никто не согласится на поставку ни Китай, ни Дубай", - сказал собеседник издания, добавив, что обо всех деталях надо сообщать Boeing и Airbus до того, как они будут поставляться конечному потребителю.

Отметим, Иран решил подписать с РФ соглашение об экспорте оборудования для авиации в Россию и обслуживании российских самолетов.