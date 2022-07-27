РФ домовилася з Іраном про ремонт своїх літаків та імпорт деталей для них

Іран вирішив підписати з РФ угоду про експорт обладнання для авіації до Росії та обслуговування російських літаків. Про це повідомило агентство Mehr з посиланням на Управління цивільної авіації Ірану.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Раніше під час зустрічі заступника міністра транспорту РФ і глави Управління цивільної авіації Ірану 26 липня повідомлялося, що сторони підписали меморандум про взаєморозуміння щодо збільшення кількості пасажирських рейсів між двома країнами до 35 на тиждень.

Ймовірно, домовленість про те, що Іран ремонтуватиме російські літаки і поставлятиме комплектуючі для них, була вказана в меморандумі.

"Було вирішено підписати з Росією угоду про співпрацю щодо експорту в РФ запчастин і обладнання, вироблених в Ірані, а також послуг з ремонту, технічного обслуговування та підтримки російських літаків іранськими сервісними центрами", — йдеться в повідомленні Mehr.

Нагадаємо, у Білому домі заявляли, що уряд Ірану готується передати Росії до кількох сотень безпілотних літальних апаратів (БПЛА), у тому числі ударних у прискореному порядку. На тлі цього президент РФ Володимир Путін відвідав Іран, при цьому в Кремлі заявляють, що російський лідер не обговорював з іранськими колегами постачання бойових безпілотників.