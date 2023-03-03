США расширяют штат прокуроров для контроля за соблюдением санкций против РФ, – WSJ

Администрация президента США Джо Байдена увеличивает количество федеральных агентов, расследующих нарушение западных санкций и экспортного контроля. Об этом сообщил помощник генерального прокурора Мэтт Олсен, передает The Wall Street Journal.

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По его словам, речь идет об увеличении штата на 25 прокуроров. Новые чиновники будут работать с корпорациями по расследованию санкций, а также будут выдвигать уголовные обвинения против компаний в случае нарушения ограничений. Некоторые из дополнительных прокуроров являются новыми работниками, а некоторые перераспределяются из других отделов.

Как пишет WSJ, таким образом, Вашингтон пытается закрыть лазейки для обхода санкций Запада против России. Расширение штата прокуроров происходит после того, как в феврале в США была создана целевая группа, занимающаяся обеспечением соблюдения экспортного контроля. Речь идет о правилах, призванных не допустить попадания чувствительных технологий в руки иностранцев.

США и их партнеры ввели несколько пакетов международных торговых и финансовых ограничений в отношении России из-за войны против Украины. Однако Москва наняла государственные и частные компании из таких стран, как Иран, Китай и Турция во избежание экономической блокады.

Попытки России уклониться от санкций заставили Запад прекратить финансирование и импорт таких чувствительных товаров, как компьютерные чипы и радиолокационное оборудование, которые все еще поступают стране-агрессору. В США считают, что без серьезного усиления блокады президент России Владимир Путин сможет сохранить свою власть и продолжить войну.

Напомним, что ранее США разоблачили схему поддержки военно-промышленного комплекса России в обход санкций. В связи с этим Вашингтон ввел санкции против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, связанных с оборудками.