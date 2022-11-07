Туреччина та країни Азії купують російське вугілля з значними знижками, - Bloomberg

Після заборони на імпорт російського вугілля до країн Європи, країна-агресор перенаправила поставки до Туреччини, Індії, Китаю та Африки. Про це пише Bloomberg.

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Видання зазначає, що у вересні Туреччина імпортувала рекордну кількість російського вугілля за ціною 199 доларів за тонну, що нижче ніж вартість аналогічного сорту вугілля з Колумбії на 23%.

Нагадаємо, заборона щодо імпорту вугілля з Росії до країн ЄС почала діяти в серпні. Передбачалось, що через запровадження європейського ембарго Росія втратить приблизно 8 мільярдів євро доходу на рік. Заборона вплине майже на чверть імпорту російського вугілля.

Тим часом в грудні очікується вступ в силу заборони на імпорт до ЄС російської нафти, а також впровадження граничної ціни на цей ресурс при імпорті цього ресурсу з РФ до інших країни. Оскільки економіка Росії є дуже залежною від експорту вуглеводнів такі заходи можуть суттєво обмежити здатність Кремля фінансувати воєнну кампанію в Україні.

Очікуючи санкції РФ готує тіньовий флот, що допоможе обійти їх, однак західні країни володіють інструментарієм, що допоможе завадити Кремлю уникнути санкцій.