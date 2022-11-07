Турция и страны Азии покупают российские угли со значительными скидками, - Bloomberg

После запрета на импорт российского угля в страны Европы, страна-агрессор перенаправила поставки в Турцию, Индию, Китай и Африку. Об этом пишет Bloomberg.

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Издание отмечает, что в сентябре Турция импортировала рекордное количество российского угля по цене 199 долларов за тонну, что ниже стоимости аналогичного сорта угля из Колумбии на 23%.

Напомним, запрет по импорту угля из России в страны ЕС начал действовать в августе. Предполагалось, что из-за введения европейского эмбарго Россия потеряет около 8 миллиардов евро дохода в год. Запрет повлияет почти на четверть импорта российского угля.

Между тем, в декабре ожидается вступление в силу запрета на импорт в ЕС российской нефти, а также внедрение предельной цены на этот ресурс при импорте этого ресурса из РФ в другие страны. Поскольку экономика России очень зависима от экспорта углеводородов, такие меры могут существенно ограничить способность Кремля финансировать военную кампанию в Украине.

Ожидая санкции РФ готовит теневой флот, который поможет обойти их, однако западные страны обладают инструментарием, который поможет помешать Кремлю избежать санкций.