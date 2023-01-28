За недотримання санкцій США можуть позбавити Туреччину доступу до свого ринку — ЗМІ

Головний представник Міністерства фінансів США з питань санкцій Брайан Нельсон попередить Туреччину та компанії, що працюють в країні, що вони можуть втратити доступ до ринку США, якщо будуть вести справи з компаніями, які підпадають під обмеження США.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Особливо це стосується санкцій, запроваджених для того, щоб змусити Росію припинити війну проти України.

"Особи та установи, які працюють у певних юрисдикціях, ризикують потенційно втратити доступ до ринків США через те, що вони "ведуть бізнес із санкціями" або не проводять належну перевірок", — розповіли джерела агентства.

Нельсон донесе особисто позицію США в питанні санкцій до політиків під час відрядження до Оману, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини з 29 січня по 3 лютого. Він планує обговорити зусилля Мінфіну по "ліквідації" спроб РФ уникнути санкцій та експортного контролю, запровадженого через війну проти України.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Туреччина та країни Азії купують російське вугілля з значними знижками. Крім того, Туреччина частково почала платити за російський газ в рублях, та планує збільшити долю розрахунків у цій валюті.