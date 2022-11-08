Туреччина почала платити за російський газ в рублях

Туреччина частково почала платити за російський газ в рублях, та планує збільшити долю розрахунків у цій валюті в найближчі місяці. Про це пише Reuters.

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Видання посилається на турецького міністра енергетики Фатіха Донмеза, котрий в інтерв'ю каналу TRT Haber, котрий повідомив, що країна перейшла на розрахунок за російський газ в рублях та в найближчі місяці планує збільшити об'єми розрахунку за енергоносії в місцевій валюті.

Туреччина також намагається використовувати в розрахунках ліру, курс якої сильно постраждав через неортодоксальну монетарну політику турецької влади.

Росія, яка постраждала від західних санкцій через вторгнення в Україну, все частіше просить покупців її енергії платити у рублях, щоби підтримати свою валюту. Більшість міжнародних енергетичних угод розраховуються у доларах США чи євро.

Відповідаючи на запитання щодо пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо створення газового хаба в Туреччині, Донмез сказав, що до кінця цього року Анкара розробить дорожню карту і, можливо, проведе конференцію для постачальників та покупців.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 14 жовтня доручив уряду країни розпочати роботу над створенням хабу для російського газу

Путін та Ердоган домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях. Хоча більшість країн Європи відмовилися цього, через що "Газпром" зупиняв постачання газу до таких країн.

Європейський споживач вже зрозумів, що "Газпром" не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.