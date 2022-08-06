Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях

Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайіп Ердоган на переговорах у Сочі домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.

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Про це повідомляє РБК.

"Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина поставок вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", – сказав віце-прем'єр Росії Олександр Новак.

Зокрема, Новак також анонсував "договореності" у фінансовій та банківській сфері.

Крім того, Путін з Ердоганом, за словами російського віце-прем'єр-міністра, "докладно обговорили будівництво АЕС "Аккую" та "Турецький потік".

Нагадаємо, що Росія заборонила західним інвесторам продавати банківські та ключові пакети акцій в енергетиці.