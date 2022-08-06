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- Енергетика
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Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях
Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайіп Ердоган на переговорах у Сочі домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях.
Про це повідомляє РБК.
"Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина поставок вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", – сказав віце-прем'єр Росії Олександр Новак.
Зокрема, Новак також анонсував "договореності" у фінансовій та банківській сфері.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, Путін з Ердоганом, за словами російського віце-прем'єр-міністра, "докладно обговорили будівництво АЕС "Аккую" та "Турецький потік".
Нагадаємо, що Росія заборонила західним інвесторам продавати банківські та ключові пакети акцій в енергетиці.