Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.

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Об этом передает РБК.

"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, открывающий новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", – сказал вице-премьер России Александр Новак.

В частности, Новак также анонсировал "договоренности" в финансовой и банковской сфере.

Кроме того, Путин с Эрдоганом, по словам российского вице-премьер-министра, "подробно обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".

Напомним, что Россия запретила западным инвесторам продавать банковские и ключевые пакеты акций в энергетике.