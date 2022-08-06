- Тип
- Внезапно Внезапно
- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
Эрдоган согласился частично платить за российский газ в рублях
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях.
Об этом передает РБК.
"Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, открывающий новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений", – сказал вице-премьер России Александр Новак.
В частности, Новак также анонсировал "договоренности" в финансовой и банковской сфере.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, Путин с Эрдоганом, по словам российского вице-премьер-министра, "подробно обсудили строительство АЭС "Аккую" и "Турецкий поток".
Напомним, что Россия запретила западным инвесторам продавать банковские и ключевые пакеты акций в энергетике.