Турция начала платить за российский газ в рублях

Турция частично начала платить за российский газ в рублях и планирует увеличить долю расчетов в этой валюте в ближайшие месяцы. Об этом пишет Reuters.

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Издание ссылается на турецкого министра энергетики Фатиха Донмеза, который в интервью каналу TRT Haber сообщил, что страна перешла на расчет за российский газ в рублях и в ближайшие месяцы планирует увеличить объемы расчета за энергоносители в местной валюте.

Турция также пытается использовать в расчетах лиру, курс которой сильно пострадал из-за неортодоксальной монетарной политики турецких властей.

Россия, пострадавшая от западных санкций из-за вторжения в Украину, все чаще просит покупателей ее энергии платить в рублях, чтобы поддержать свою валюту. Большинство международных энергетических сделок рассчитывается в долларах США или евро.

Отвечая на вопрос о предложении президента России Владимира Путина по созданию газового хаба в Турции, Донмез сказал, что до конца этого года Анкара разработает дорожную карту и, возможно, проведет конференцию для поставщиков и покупателей.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 октябряпоручил правительству страны начать работу над созданием хаба для российского газа.

Путин и Эрдоган по рукам о переходе на частичную оплату российского газа в рублях Хотя большинство стран Европы отказались этого, из-за чего "Газпром" останавливал поставки газа в такие страны.

Европейский потребитель уже понял, что "Газпром" не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ .