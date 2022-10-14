В Туреччині вирішили створити хаб для російського газу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 14 жовтня доручив уряду країни розпочати роботу над створенням хабу для російського газу. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

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За день до цього, 13 жовтня, в столиці Казахстану Астані президент Росії Володимир Путін запропонував Ердогану "наростити поставки природного газу до південної Європи через Туреччину" після майже повного зриву поставок російського газу через газопроводи Nord Stream.

Однак тепер російський лідер вирішив просунути свою ідею щодо створення в Туреччині газового хабу.

Агентство АА уточнило, що після того, як Ердоган погодився на пропозицію Путіна він сказав журналістам, що "найзручнішим місцем для нового газового хаба може стати регіон Трак'я на північному заході Туреччини".

"Для газового хаба буде визначено найбільш відповідне місце. Туреччина вже має газовий хаб, який працює для задоволення внутрішніх потреб. А новий хаб буде націлений на міжнародні поставки. Міністерство енергетики та природних ресурсів Туреччини та російські відомства проведуть спільну роботу та представлять нам підсумки, після чого будуть зроблені конкретні кроки. Жодних затримок не плануємо", — сказав Ердоган.

Росія вже постачає газ до Туреччини газопроводом "Турецький потік" дном Чорного моря.Частина цього газу надходить до Сербії та Угорщини через Болгарію. Остання не отримує російського газу, але займається транзитом.

Нагадаємо, раніше Путін та Ердоган домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях. Хоча більшість країн Європи відмовилися цього, через що "Газпром" зупиняв постачання газу до таких країн.

Європейський споживач вже зрозумів, що "Газпром" не є надійним постачальником. Тому намагається диверсифікувати поставки та переорієнтовується на ЗПГ.