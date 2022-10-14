В Турции решили создать хаб для российского газа

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган 14 октября поручил правительству страны приступить к созданию хаба для российского газа. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

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Днем ранее, 13 октября, в столице Казахстана Астане президент России Владимир Путин предложил Эрдогану "нарастить поставки природного газа в южную Европу через Турцию" после почти полного срыва поставок российского газа через газопроводы Nord Stream.

Однако теперь российский лидер решил продвинуть свою идею по созданию в Турции газового хаба.

Агентство АА уточнило, что после того, как Эрдоган согласился на предложение Путина, он сказал журналистам, что "самым удобным местом для нового газового хаба может стать регион Тракья на северо-западе Турции".

"Для газового хаба будет определено наиболее подходящее место. У Турции уже есть газовый хаб, который работает для удовлетворения внутренних потребностей. А новый хаб будет нацелен на международные поставки. Министерство энергетики и природных ресурсов Турции и российские ведомства проведут совместную работу и представят нам итоги, после чего будут сделаны конкретные шаги. Никакие задержки не планируем", — сказал Эрдоган.

Россия уже снабжает газ в Турцию газопроводом "Турецкий поток" дном Черного моря. Часть этого газа поступает в Сербию и Венгрию через Болгарию.

Напомним, ранее Путин и Эрдоган договорились о переходе на частичную оплату российского газа в рублях. Хотя много стран Европы отказались от этого, из-за чего "Газпром" останавливал поставки газа в такие страны.

Европейский потребитель уже понял, что "Газпром" не является надежным поставщиком. Поэтому пытается диверсифицировать поставки и переориентируется на СПГ.