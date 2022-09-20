Эрдоган выступил за возвращение Украине захваченных РФ территорий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для завершения войны особую значимость имеет возвращение Украине захваченных РФ территорий. Турция проводит переговоры как с российской стороной, так и украинской, стремясь достичь результата и организовать переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает турецкое информационное Агентство "Анадола".

Эрдоган напомнил, что в Узбекистане он провел обширные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Я понял, что и они прилагают усилия, чтобы завершить войну как можно скорее. Такой ход может повлечь большие проблемы. На данный момент, например, достигнута договоренность об обмене 200 пленных. Это хорошее достижение… Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эти конфликты, эту войну", - сказал президент Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS.

По словам турецкого лидера, особую значимость имеет возвращение захваченных территорий при достижении мира между Россией и Украиной.

"Это то, что нужно и то, что ожидается. В этом вопросе г-н Гутерриш (генсек ООН) сделал определенные шаги. Есть шаги, которые предприняли и мы. Эти шаги и это возвращение (территорий) действительно облегчат нашу работу", - отметил Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что с 2014 года на встречах с Путиным призывает его вернуть Крым Украине.

"Они являются и нашими соотечественниками. Мы сказали им, что "если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар". Но, к сожалению, с тех пор там не было предпринято ни одного шага в этом направлении", - сказал президент Турции.

На вопрос о том "осознает ли Путин, что просчитался, недооценив волю украинского народа к самозащите?", Эрдоган сказал, "ни один лидер не признает свою ошибку после того, как сделал шаг".

Отвечая на вопрос "смогли ли русские оправдать это вторжение", Эрдоган сказал:

"Нет никакого оправдания вторжениям. И причинно-следственную связь в этом вторжении лучше всего могут объяснить господин Зеленский и господин Путин, а не мы. Лучше всего они знают причины этого. Турция при оценке этих причин выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны как страна, которая соблюдает сбалансированную политику. Вот почему у нас есть настойчивое желание свести вместе этих лидеров. Я хотел свести их вместе, услышать это от них. Мы еще не добились успеха, но я не безнадежен", - подчеркнул Эрдоган.

Комментируя вопрос о том, кто несет ответственность за массовые захоронения, обнаруженные в регионах, ранее занятых российскими войсками, Эрдоган сказал, что "самый идеальный ответ по данному вопросу даст ООН после проведенных работ".

По словам Эрдогана, Турция проводит переговоры как с российской стороной, так и украинской, стремясь достичь результата.

"Мы ведем переговоры и с господином Путиным, и с господином Зеленским. Если мы хотим достичь результата, то мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них", - отметил президент Турции.

Отметим, Анкара нацелена на организацию переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским "для прекращения боевых действий".