Турецкий банк Isbank, один из самых крупных в стране, приостанавливает обслуживать российскую платежную систему "Мир" после предупреждений о санкциях со стороны США.

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Об этом сообщает Bloomberg.

В своем заявлении Isbank подчеркнул, что стремится осуществлять деятельность в соответствии с национальным законодательством и международным правом, постановлениями и принципами коммерческого бизнеса.

Решение было принято после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США на прошлой неделе объявило о готовности наложить санкции на тех, кто способствует использованию российской платежной системы "Мир" за пределами РФ.

Как пишет издание, российскую платежную систему "Мир" РФ начала использовать после выхода Visa и MasterCard. Ею сейчас активно пользуются туристы из РФ в Турции.

Пока карты "Мир" обслуживают еще четыре турецких банка. Президент Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным 5 августа убеждал, что платежная система способствовала развитию туризма между двумя странами.

Такое сближение вызвало у некоторых западных союзников Турции беспокойство по поводу того, что Анкара, возможно, слишком сильно сблизилась с Москвой. Поэтому министерство финансов США предупредило турецкие компании, что ведение бизнеса с российскими юридическими и физическими лицами может привести к санкциям.

Напомним, в связи с отсутствием поставок новых чипов и западными санкциями в Сбербанке страны-агрессора РФ придумали "гениальное решение" - доставать чипы из старых неактивированных карт и вставлять в новые. Эту операцию назвали "реимплантацией".