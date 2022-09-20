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Один из крупнейших банков Турции прекращает работу с российскими карточками
Турецкий банк Isbank, один из самых крупных в стране, приостанавливает обслуживать российскую платежную систему "Мир" после предупреждений о санкциях со стороны США.
Об этом сообщает Bloomberg.
В своем заявлении Isbank подчеркнул, что стремится осуществлять деятельность в соответствии с национальным законодательством и международным правом, постановлениями и принципами коммерческого бизнеса.
Решение было принято после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США на прошлой неделе объявило о готовности наложить санкции на тех, кто способствует использованию российской платежной системы "Мир" за пределами РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как пишет издание, российскую платежную систему "Мир" РФ начала использовать после выхода Visa и MasterCard. Ею сейчас активно пользуются туристы из РФ в Турции.
Пока карты "Мир" обслуживают еще четыре турецких банка. Президент Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с лидером страны-агрессора РФ Владимиром Путиным 5 августа убеждал, что платежная система способствовала развитию туризма между двумя странами.
Такое сближение вызвало у некоторых западных союзников Турции беспокойство по поводу того, что Анкара, возможно, слишком сильно сблизилась с Москвой. Поэтому министерство финансов США предупредило турецкие компании, что ведение бизнеса с российскими юридическими и физическими лицами может привести к санкциям.
Напомним, в связи с отсутствием поставок новых чипов и западными санкциями в Сбербанке страны-агрессора РФ придумали "гениальное решение" - доставать чипы из старых неактивированных карт и вставлять в новые. Эту операцию назвали "реимплантацией".