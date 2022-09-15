В России посчитали прямые убытки финансового сектора от санкций

Согласно внутреннему документу Министерства финансов РФ, финансовый сектор России понес сотни миллиардов долларов "прямых убытков" от масштабных санкций, введенных западными странами из-за вторжения российской армии в Украину.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Оценка, включающая значительные удары по фондовому рынку, банковскому капиталу, а также 300 миллиардов долларов замороженных санкциями валютных резервов, была включена в презентацию для встречи высокого уровня официальных лиц.

В презентации также описывается ущерб, нанесенный финансовой инфраструктуре, включая 80% попавших под санкции активов банковского сектора, отключение службы обмена финансовыми сообщениями Swift и потерю доступа к ключевому оборудованию и программному обеспечению.

Отмечается, что инструменты, в частности – деривативы, хеджирование, еврооблигации и первичные публичные предложения – практически исчезли.

Кроме того, российский эталонный фондовый индекс MOEX сейчас снизился примерно на 20% с момента вторжения по сравнению с 33% на минимумах в июле. Банк России приостановил обнародование данных о капитале банков, исключив возможность обновления этих расчетов.

В отчете не приводится общая оценка падения экономики от санкций, которая сосредотачивается на финансовой системе и не рассматривает влияние на экономику в целом.

Bloomberg отмечает, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил официальным лицам в телевизионных комментариях в понедельник, что "Россия уверенно справляется с внешним давлением", а экономика "стабилизируется и идет к траектории роста".

Но издание подчеркивает, что санкции будут иметь более широкое экономическое влияние и уже подтолкнули Россию к рецессии, которая, вероятно, продлится и в следующем году.

Напомним, энергетические доходы России сократились в августе до самого низкого уровня за год, поскольку западные санкции против Украины побудили Кремль продавать нефть по сниженным ценам и сокращать поставки газа в Европу.