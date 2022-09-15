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У Росії порахували прямі збитки фінансового сектора від санкцій
Згідно з внутрішнім документом Міністерства фінансів РФ, фінансовий сектор Росії зазнав сотень мільярдів доларів "прямих збитків" від масштабних санкцій, запроваджених західними країнами через вторгнення російської армії в Україну.
Про це повідомляє Bloomberg.
Оцінка, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також 300 мільярдів доларів валютних резервів, заморожених санкціями, була включена до презентації для зустрічі високого рівня офіційних осіб.
У презентації також описується збиток, завданий фінансовій інфраструктурі, включаючи 80% активів банківського сектора, які потрапили під санкції, відключення служби обміну фінансовими повідомленнями Swift і втрату доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зазначається, що інструменти, зокрема – деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції, – "практично зникли".
Крім того, російський еталонний фондовий індекс MOEX зараз знизився приблизно на 20% з моменту вторгнення, порівняно з 33% на мінімумах у липні. Банк Росії призупинив оприлюднення даних про капітал банків, унеможлививши оновлення цих розрахунків.
У звіті не наводиться загальна оцінка падіння економіки від санкцій, який зосереджується на фінансовій системі та не розглядає вплив на економіку в цілому.
Bloomberg зазначає, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив офіційним особам у телевізійних коментарях у понеділок, що "Росія впевнено справляється із зовнішнім тиском", а економіка "стабілізується та прямує до траєкторії зростання".
Але видання підкреслює, санкції матимуть ширший економічний вплив і вже підштовхнули Росію до рецесії, яка, ймовірно, триватиме й наступного року.
Нагадаємо, енергетичні доходи Росії скоротилися в серпні до найнижчого рівня за рік, оскільки західні санкції проти України спонукали Кремль продавати нафту за зниженими цінами та скорочувати поставки газу до Європи.