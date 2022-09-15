У Росії порахували прямі збитки фінансового сектора від санкцій

Згідно з внутрішнім документом Міністерства фінансів РФ, фінансовий сектор Росії зазнав сотень мільярдів доларів "прямих збитків" від масштабних санкцій, запроваджених західними країнами через вторгнення російської армії в Україну.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Оцінка, яка включає значні удари по фондовому ринку, банківському капіталу, а також 300 мільярдів доларів валютних резервів, заморожених санкціями, була включена до презентації для зустрічі високого рівня офіційних осіб.

У презентації також описується збиток, завданий фінансовій інфраструктурі, включаючи 80% активів банківського сектора, які потрапили під санкції, відключення служби обміну фінансовими повідомленнями Swift і втрату доступу до ключового обладнання та програмного забезпечення.

Зазначається, що інструменти, зокрема – деривативи, хеджування, єврооблігації та первинні публічні пропозиції, – "практично зникли".

Крім того, російський еталонний фондовий індекс MOEX зараз знизився приблизно на 20% з моменту вторгнення, порівняно з 33% на мінімумах у липні. Банк Росії призупинив оприлюднення даних про капітал банків, унеможлививши оновлення цих розрахунків.

У звіті не наводиться загальна оцінка падіння економіки від санкцій, який зосереджується на фінансовій системі та не розглядає вплив на економіку в цілому.

Bloomberg зазначає, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив офіційним особам у телевізійних коментарях у понеділок, що "Росія впевнено справляється із зовнішнім тиском", а економіка "стабілізується та прямує до траєкторії зростання".

Але видання підкреслює, санкції матимуть ширший економічний вплив і вже підштовхнули Росію до рецесії, яка, ймовірно, триватиме й наступного року.

Нагадаємо, енергетичні доходи Росії скоротилися в серпні до найнижчого рівня за рік, оскільки західні санкції проти України спонукали Кремль продавати нафту за зниженими цінами та скорочувати поставки газу до Європи.