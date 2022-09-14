Доходи РФ від продажу енергоносіїв впали до 14-місячного мінімуму

Енергетичні доходи Росії скоротилися в серпні до найнижчого рівня за рік, оскільки західні санкції проти України спонукали Кремль продавати нафту за зниженими цінами та скорочувати поставки газу до Європи.

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Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані Мінфіну РФ.

Видання зазначає, що відмова деяких традиційних покупців у Європі купувати російську нафту означає, що Москва була змушена продавати нафту з великою знижкою на азіатських ринках, що позбавляло її можливості користуватися всіма перевагами вищих цін.

Так, доходи Росії від продажу нафти та газу, які становлять більш як третину національного бюджету, минулого місяця впали до 671,9 млрд рублів (11,1 млрд доларів США). Це найнижчі надходження із червня 2021 року.

Крім того, це майже на 13% менше, ніж у липні, і на 3,4% менше порівняно з серпнем минулого року при тому, що ціни на російську нафту марки Urals за рік зросли майже на 10%.

У той час як у серпні спотові ціни на газ в Європі були рекордно високими, доходи від його продажу не змогли повністю компенсувати зниження доходів від нафти. Державний ПАТ «Газпром» цього літа істотно скоротив експорт газу до Європи, звинувачуючи в обмеженні потоків санкції.

У Bloomberg додають, що ще одного удару по бюджету країни-агресора РФ може завдати обмеження цін, яке країни G7 планують встановити на російську нафту та нафтопродукти.

Раніше міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту. Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. При цьому в заяві не вказана сама "цінова межа".

Нагадаємо, що за шість місяців війни проти України Російська Федерація заробила на експорті енергоносіїв 158 мільярдів євро. На ЄС припало 54% російського експорту, що становить близько 87 мільярдів євро у грошовому еквіваленті.