Росія заробила на експорті енергоносіїв 158 млрд євро за півроку війни проти України

За шість місяців війни проти України Російська Федерація заробила на експорті енергоносіїв 158 мільярдів євро. На ЄС припало 54% російського експорту, що становить близько 87 мільярдів євро у грошовому еквіваленті.

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Про це йдеться у доповіді фінського Центру з вивчення енергетики та чистого повітря (CREA).

Експорт викопного палива додав до федерального бюджету Росії приблизно 43 мільярди євро з початку вторгнення.

Найбільші імпортери енергоносіїв: ЄС (85,1 млрд євро), Китай (34,9 млрд євро), Туреччина (10,7 млрд євро), Індія (6,6 млрд євро), Японія (2,5 млрд євро), Єгипет (2,3 млрд євро, і Південна Корея (2 млрд євро).

У CREA зазначили, що мета їх роботи — максимально поширити інформацію про те, що Росія продовжує отримувати прибуток, незважаючи на введені санкції, а ці гроші йдуть на продовження війни в Україні.

На сайті CREA встановили лічильник, який відстежує прибуток Росії.

"Наша мета – інформувати політиків, ЗМІ та інші зацікавлені сторони про покупців та величезні грошові суми, що надходять до Росії від продажу її викопного палива. Забезпечуючи велику прозорість у цій темі, ми закликаємо всі зацікавлені сторони добиватися дій, які якнайшвидше блокують фінансові потоки , які постачають російську військову кампанію", – сказано на сайті CREA.

Нагадаємо, з метою зменшити прибутки РФ країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту.

Тим часом в Єврокомісії заявили, що настав час запровадити обмеження цін на трубопровідний газ, який постачається з Росії до Європи. Це питання обговорюватимуть 9 вересня на переговорах міністрів енергетики країн ЄС. Така заява прозвучала після того, як стало відомо, що країнам ЄС вдалося заповнити газові сховища на 80% раніше.