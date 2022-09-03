Після набуття чинності нафтовим ембарго РФ втратить 40% нафтогазових доходів, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія втратить 40% своїх нафтогазових доходів після набуття чинності ембарго Європейського союзу на російську нафту. Про це Галущенко написав на своєму Facebook.

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"Початок дії нафтового ембарго ЄС зменшить нафтогазові доходи Росії щонайменше на 40% у 2023 році. Це, у свою чергу, призведе до скорочення видобутку нафти приблизно на 20% вже на початку наступного року", - написав Галущенко.

Міністр додав, що у другому кварталі цього року її нафтогазові доходи становили близько половини надходжень до російського бюджету. Нинішнього року високі ціни на нафту живили російську скарбницю навіть незважаючи на зменшення обсягів продажів, проте вже зараз ця тенденція змінюється.

Нагадаємо, 2 вересня міністри фінансів країн G7 за підсумками зустрічі 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту.

За умовами угоди, покупці російської нафти за обмеженою ціною зможуть користуватися такими послугами, як фінансування та страхування танкерів з російською нафтою. Якщо ціна буде вищою, доступ до цих послуг буде закрито.

Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня. При цьому в заяві е позначили саму "цінову межу".