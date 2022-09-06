Россия заработала на экспорте энергоносителей 158 млрд евро за полгода войны против Украины

За шесть месяцев войны против Украины Российская Федерация заработала на экспорте энергоносителей 158 млрд евро. На ЕС пришлось 54% российского экспорта, что составляет около 87 млрд евро в денежном эквиваленте.

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Об этом говорится в докладе финского Центра по изучению энергетики и чистого воздуха (CREA).

Экспорт ископаемого топлива добавил в федеральный бюджет России примерно 43 миллиарда евро с начала вторжения.

Крупнейшие импортеры энергоносителей: ЕС (85,1 млрд. евро), Китай (34,9 млрд. евро), Турция (10,7 млрд. евро), Индия (6,6 млрд. евро), Япония (2,5 млрд. евро), Египет (2,3 млрд. евро и Южная Корея (2 млрд. евро).

В CREA отметили, что цель их работы - максимально распространить информацию о том, что Россия продолжает получать прибыль, несмотря на введенные санкции, а эти деньги идут на продолжение войны в Украине.

На сайте CREA установили счетчик, отслеживающий прибыль России.

"Наша цель – информировать политиков, СМИ и другие заинтересованные стороны о покупателях и огромные денежные суммы, поступающие в Россию от продажи ее ископаемого топлива. Обеспечивая большую прозрачность в этой теме, мы призываем все заинтересованные стороны добиваться действий, которые быстрее блокируют финансовые потоки, которые снабжают российскую военную кампанию", – сказано на сайте CREA.

Напомним, с целью уменьшить доходы РФ стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть.

Между тем в Еврокомиссии заявили, что пора ввести ограничение цен на поставляемый из России в Европу трубопроводный газ. Этот вопрос будет обсуждаться 9 сентября на переговорах министров энергетики стран ЕС. Такое заявление прозвучало после того, как стало известно, что странам ЕС удалось заполнить газовые хранилища на 80% раньше.

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